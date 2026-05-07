Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 15:20

У Северного вокзала снова снесли овощную палатку, с которой власти борются уже несколько лет

Торговую точку разбирали под плач продавщицы
Александр КАТЕРУША

В Калининграде напротив выхода из здания Северного вокзала сегодня, 7 мая, демонтировали палатку с овощами и фруктами, в которой торгует горожанка Людмила. Об этом сообщает «Клопс».

Отмечается, что процедуру демонтажа женщина перенесла плохо – ей стало дурно, полицейским даже пришлось вызывать скорую помощь. Женщина распереживалась и плакала.

Тент с каркасом разобрали и увезли, потребовали убрать и ящики с продукцией.

Отметим, эту торговую точку пытаются прикрыть уже несколько лет. Платку убирают, затем она появляется снова. Этот «магазинчик» известен еще и тем, что возле него живут бездомные собаки.