В Калининградской области военные провели учения с применением беспилотников

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота провели учения с применением беспилотников. Ключевой задачей учений стало ведение мониторинга в морских полигонах в Балтийском море.

Как сообщат пресс-служба Балтийского флота, на высотах до нескольких тысяч метров, аппараты «Форпост» по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении учебно-боевых упражнений кораблями, находящихся на удалении от берега.

Также расчеты беспилотников тренировались искать судно, потерявшее ход и подающее сигнал бедствия.

Крое этого, были выполнены задачи по выявлению опорных пунктов условного противника на одном из прибрежных полигонов.

Учения были плановыми и прошли штатно.