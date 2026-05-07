Где в Калининграде установят новые остановочные павильоны

Власти Калининграда выделяют 30.6 млн рублей на замену остановочных комплексов сразу на нескольких улицах города. Планами изготовить и установить современные павильоны, а также оснастить остановки урнами поделились в мэрии.

На каких остановках появятся павильоны:

- «Мельничный пруд» (из центра) на Емельянова;

- «ОКБ Факел» (из центра) на Московском пр-те;

- «Школа №38» (в центр) на Зеленой;

- «ул. Генерала Челнокова» (в/из центра) на Челнокова;

- «Магазин «Бауцентр» (в/из центра) на Гайдара;

- «ул. Демьяна Бедного» (из центра) на Островского;

- «ул. Герцена» (в центр) на Колхозной;

- «ул. Гоголя» (в центр) на Тельмана.

- «Памятник» (в/из центра) на Челюскинской;

- «Детский сад №129» (в центр) на Челюскинской;

- «Озеро Пеньковое» (в центр) на Коммунистической;

- «Гостиница Калининград» (в центр) на Ленинском пр-те.

В планах везде поставить стандартные павильоны длиной 5 метров. Исключение – остановки «Гостиница «Калининград», «ул. Генерала Челнокова» и «Бауцентр», где смонтируют павильоны длиной 8.5 метров.