НовостиОбщество7 мая 2026 16:10

Где в Калининграде установят новые остановочные павильоны

На работы выделяют более 30 млн рублей
Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда выделяют 30.6 млн рублей на замену остановочных комплексов сразу на нескольких улицах города. Планами изготовить и установить современные павильоны, а также оснастить остановки урнами поделились в мэрии.

На каких остановках появятся павильоны:

- «Мельничный пруд» (из центра) на Емельянова;

- «ОКБ Факел» (из центра) на Московском пр-те;

- «Школа №38» (в центр) на Зеленой;

- «ул. Генерала Челнокова» (в/из центра) на Челнокова;

- «Магазин «Бауцентр» (в/из центра) на Гайдара;

- «ул. Демьяна Бедного» (из центра) на Островского;

- «ул. Герцена» (в центр) на Колхозной;

- «ул. Гоголя» (в центр) на Тельмана.

- «Памятник» (в/из центра) на Челюскинской;

- «Детский сад №129» (в центр) на Челюскинской;

- «Озеро Пеньковое» (в центр) на Коммунистической;

- «Гостиница Калининград» (в центр) на Ленинском пр-те.

В планах везде поставить стандартные павильоны длиной 5 метров. Исключение – остановки «Гостиница «Калининград», «ул. Генерала Челнокова» и «Бауцентр», где смонтируют павильоны длиной 8.5 метров.