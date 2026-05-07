В Калининградской области завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности и заработанных миллионах

В Калининградской области завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. С 2017 по 2021 год 31-летний житель Гвардейского района, будучи членом преступной группы, получил от юрлиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, путем использования счетов подконтрольных ему фирм, более 555 млн рублей.

Преступник возвращал предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы. Так заработал более 64 млн рублей, сообщает пресс-служба областного СК.

Расследование уголовного дела в отношении остальных 10 участников ОПГ продолжается.