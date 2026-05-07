Подросток, который гонял на питбайке по Светлому, покаялся перед камерой

Сотрудники полиции вычислили и привлекли к ответственности подростка, который гонял на питбайке по улицам Светлого. Парня на кроссовом мотоцикле сняли на видео, запись увидели сотрудники ГИБДД.

Юноша катался по ул. Калинина по тротуарам, нарушая ПДД. Прав у него не было, шлема на голове тоже не оказалось.

В отношении 16-летнего нарушителя составлено сразу несколько протоколов, а вопрос о привлечении родителей к ответственности рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Сам парень на камеру покаялся, заявил, что байк купил лично, заказав его «с Москвы» и даже знал, что кататься по городу, тем более без шлема, нельзя. Молодой человек вину признал.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает, что питбайк предназначен для передвижения только по трекам, специализированным закрытым трассам и спортивным площадкам. В городе кататься на нем запрещено.