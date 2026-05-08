В пятницу в Калининграде потеплеет и без дождей

В пятницу, 8 мая, в Калининграде будет теплее вчерашнего: днем ждем до +12...+14°С, на побережье и востоке региона до +9...+12°С. Как сообщает тебеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром переменная облачность, днем и вечером – облачно с прояснениями.

С 13-15 часов и до вечера ожидаются слабые дожди на востоке и юго-востоке региона. Они затронут Озерский, Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, часть Черняховского и Правдинского района.

На остальных территориях, включая Калининград, будет сухо.