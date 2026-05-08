В Калининграде создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината..

Мастера в Калининградской области изготовили из янтаря макет штурма Кёнигсберга советскими войсками в 1945 году. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, на создание схемы военной операций Великой Отечественной войны ушло 24 килограмма янтаря.

Макет выполнен умельцами комбината в технике мозаики. Размер его 130 на 83 см. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов янтаря различных оттенков, каждый из которых обработан вручную. Вода сделана из тонированного голубого янтаря. Тут же можно рассмотреть латунные танки, самолеты и корабли обеих армий – всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни.

Янтарный макет штурма Кёнигсберга станет частью экспозиции на смотровой площадке Приморского карьера. Впервые его покажут 9 мая на празднике, посвященном Дню Победы. Вход на площадку будет свободный для всех.