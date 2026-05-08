Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья8 мая 2026 7:16

Зоозащитники возмутились объявлением об обмене живого ежика на самокат в Калининграде

Животное продают на сайте объявлений
Александр КАТЕРУША
Фото: скрин с сайта объявлений.

Фото: скрин с сайта объявлений.

В Калининграде на сайте с объявлениями появилось необычное и не совсем законное предложение – продают живого ежа. Из какого леса его забрали – неизвестно, но животное изъяли из дикой природы и теперь пытаются на нем заработать. Этот факт возмутил волонтеров организации «Биосфера Балтики».

В объявлении указана цена 2000 рублей. Прдавец пишет, что это «еж леcной поpoды, пoл нeизвестен»: «Кoгда нaм егo вpучили, cказaли что этo ежиxa, вoзмoжнo беременнa. Пэтoму может и с бoнуcoм. Прoдaм за нeдoрогo или обменяю нa самокaт для мальчикa от 6 лет».

Зоозащитники пока решили жаловаться на сайте на объявление. Решения о выкупе или изъятии несчастного ежика пока нет.