Беспрозванных рассказал о потоке иностранцев в Калининградскую область

Иностранцы свободно посещают Калининградскую область, несмотря на ограничения, введенные странами ЕС для россиян. За год в регионе побывало порядка 160 тысяч иностранных граждан, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече в Калининграде с участниками медиашколы для иностранных блогеров.

По словам губернатора, такие число приезжих говорит о том, что, «у нас очень высокий туристический потенциал, и есть что посмотреть».

Он обратился к иностранным блогерам с просьбой побольше рассказывать о Калининградской области, чтобы «развеивать мифы о том, что здесь чего-то не хватает».

Глава региона порекомендовал посетить Балтийск, Советск и Нестеровский округ с озером Виштынец, не ограничиваться только приморскими городами.

В рамках Медиашколы, организованной Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, в регион приехали 50 блогеров из 25 стран с совокупным количеством подписчиков более 34 млн человек.