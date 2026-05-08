За дни проведения «Фиштиваля» в Зеленоградске съели 600 кг плова и 1118 порций шаурмы

Фестиваль рыбы и морепродуктов под названием «Фиштиваль», который с 30 апреля по 3 мая проходил в Зеленоградске, собрал десятки тысяч гостей со всей страны и из-за границы. Как рассказали организаторы, за 4 дня посетители съели 600 кг паэльи с морепродуктами и столько же плова, 1,2 тонны ухи, 4500 перепечей, 214 кг осьминогов, 220 кг корюшки, 354 кг скумбрии, 1118 порций шаурмы с крабом и креветками.

В этом году кулинарные проекты представили шефы из Мурманска, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Смоленска, Владивостока и других городов.

Победителем конкурса гастросувениров Калининградской области стала местная сыроварня за ремесленный мягкий сыр с белой плесенью. Конкурс оценивали историк русской кухни Ольга Сюткина, руководитель объединения Александр Исаев и главный редактор «Западной прессы» Любовь Антонова.