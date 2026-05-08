. Фото: правительство Калининградской области.

Алексей Беспрозванных одобрил проведение блог-туров в Калининградскую область. И сказал, что это правильное решение – начинать знакомство с Россией с самого западного ее региона. Об этом губернатор сказал на встрече с участниками медиашколы для иностранных блогеров, объединившей 50 представителей 25 стран.

- Ваша миссия – важная и ответственная. Через ваш контент мир узнает о России, о ее людях, культуре и истории. Сегодня как никогда важно, чтобы эта информация была объективной и достоверной, – обратился губернатор к блогерам.

Отметим, что блог-тур тематический и называется «Наследие великой Победы», приурочен он к годовщине Победы.

- Найдите возможность встретиться с нашими ветеранами: они у нас большие молодцы, активные и сильные духом. Мы гордимся их воинским и трудовым подвигом, равняемся на них, – сказал гостям Алексей Беспрозванных.