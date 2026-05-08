НовостиОбщество8 мая 2026 9:55

Россельхознадзор заявил о 21 пожаре в полях в Калининградской области

Специалисты следят за землями, которые фермеры не используют по назначению
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается особый пожароопасный сезон – он продлится минимум до 31 мая.

Управление Россельхознадзора проводит выезды и обследует поля. По состоянию на 7 мая в 14 муниципалитетах провели 63 выезда.

По данным пресс-службы ведомства, установлен пал травы на 21 земельном участке в Багратионовском, Гурьевском, Гусевском, Гвардейском, Озерском, Правдинском и Полесском районах. Правообладателям объявлены предостережения и выданы предписания об устранении нарушений.

«Неиспользуемые, заросшие земли являются пожароопасными объектами», - повторяют специалисты.

Информацию о собственниках регулярно передают в МЧС. Земельное законодательство обязывает их окашивать поля и использовать их по назначению. На деле этого часто не происходит, и ежегодно трава горит по всей Калининградской области.