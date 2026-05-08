НовостиОбщество8 мая 2026 10:30

В крови парочки, обвиненной в смерти 7-летнего мальчика в Черняховске, нашли наркотики

В суд вызвали специалиста-токсиколога
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда..

В Калининграде провели очередное заседание по уголовному делу по обвинению пары из Черняховска в гибели 7-летнего мальчика и совершении других преступлений. Как сообщает пресс-служба областного суда, сторона обвинения ходатайствовала о вызове в суд специалиста-токсиколога для выяснения особенностей воздействия наркотических веществ, найденных в крови матери и отчима после смерти мальчика.

Отмечается, что мужчина по месту работы водителем характеризуется отрицательно. Сам он заявил, что с детства приучен к порядку, дисциплине, чистоте, уважению к старшим. Был судим за хищение.

Мать мальчика к уголовной и административной ответственности не привлекалась. На суде прозвучало, что в детстве она увлекалась баскетболом и особо отличилась в изучении немецкого языка – школьные грамоты приобщили к материалам дела.

Следующее судебное заседание состоится уже 13 мая.