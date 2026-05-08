Калининградцы поразили судей на Кубке России по судомодельному спорту

В Саратове провели соревнования в рамках Кубка России по судомодельному спорту. Калининградские спортсмены заняли весь пьедестал почета, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Сборная региона отличилась в дисциплине «Моно-M1». Победителем стал Даниил Щербаковский, на втором месте – Андрей Назаров, Виктор Скляренко – на третьем месте.

Даниил Щербаковский также выиграл серебро в классе «Моно-мини», а Андрей Назаров отметился серебряными наградами еще в двух классах «Моно-M2» и «Гидро- H1»

Тренер-преподаватель Александр Назаров выиграл три бронзовые медали в классах «Моно-мини», «Моно-М1» и «Гидро-Н2».

В состязаниях участвовали более 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Брянской, Кировской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тульской и Ярославской областей, Татарстана и ДНР.