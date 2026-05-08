Центр Калининграда перекроют 9 мая с 7 утра

В Калининграде в праздничный день, 9 мая, перекроют центральные улицы с 7 утра. Ограничения снимать начнут примерно через 1,5 часа после окончания парада. Сам он стартует в 10 утра.

По данным городской администрации, будут полностью перекрыты: пл. Победы, Баранова, Гвардейский пр-т, Румянцева и Театральная. Также по периметру пл. Победы закроют: Советский пр-т (до Кирова), Ленинский пр-т (до гостиницы «Калининград»), Черняховского (до Горького) и пр-т Мира (до Театральной).

Закрытыми, примерно до 15:00, после парада останутся только Румянцева и Гвардейский проспект. Затем их на время откроют, но с 20:00 до 23:00 вновь закроют – для проведения салюта.

Весь общественный транспорт, в зависимости от номера своего маршрута, будет объезжать центр по: проспекту Мира - Леонова (Комсомольская) - К. Маркса - Советский пр-т - Озерова - Горького - Черняховского - Пролетарская - Шевченко - Ленинский пр-т.

А вот трамваи № 3 и 5, троллейбус № 7 выйдут на линии только в 15:30.