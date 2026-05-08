В минздраве рассказали о двух врачах, которые приехали из регионов в Полесский районе

По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Калининградскую область приехали еще два специалиста. Ими пополнился штат Полесской ЦРБ, рассказали в региональном минздраве.

Врач-офтальмолог Даниэль Легранд – выпускница Иркутского государственного медико-стоматологического университета.

Фельдшер Рустам Яубасаров трудится в ФАПе в поселке Ильичево. Опытный медик с общим стажем более 17 лет, родом из Башкортостана, окончил Медногорское медицинское училище по специальности «Лечебное дело».

Напомним, что в Калининградской области разработана комплексная система материального стимулирования: программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусматривают выплаты по 1 млн и 1,5 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей и 750 тыс. рублей для специалистов со средним медицинским образованием; выплата при первом трудоустройстве для врачей составляет от 450 тыс. до 1,8 млн рублей, а для среднего медицинского персонала — от 225 тыс. до 900 тыс. рублей.

Для сотрудников без жилья действуют такие программы, как предоставление служебных квартир, компенсация расходов на оплату найма жилого помещения в размере до 15 тыс. рублей сроком до трех лет и единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата.