Беспрозванных назвал главных партнеров Калининградской области по внешнеэкономической деятельности

Китай, Беларусь и Бразилия – ключевые партнеры Калининградской области по внешнеэкономической деятельности на сегодня. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал на встрече с иностранными блогерами, которые приехали в регион для участия в медиашколе.

Также губернатор отметил, что регион сегодня расширяет связи с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами.

- Продукция из Калининградской области поставляется более чем в тридцать стран мира. Например, рыбные консервы, которые производятся в нашем регионе, покупают порядка 16 стран, – рассказал Алексей Беспрозванных.

На встрече с губернатором участвовали 50 иностранных блогеров с совокупным количеством подписчиков более 34 млн человек. География гостей – 25 стран.