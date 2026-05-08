На Балтийской косе восстановили надпись на плите у братской могилы красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Накануне глава региона ставил задачу до 9 мая осмотреть все памятники и привести их в порядок. Ремонт и благоустройство потребовались 12 мемориалам, сегодня все работы завершены.

Монумент на Балтийской косе – яркий пример. Там Музей Мирового океана с Российским военно-историческим обществом восстановили надпись на плите, а муниципалитет и волонтеры, а также сотрудники Росморпорта привели в порядок территорию.

В Калининградской области 191 одиночная и братская могилы, памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны, которые признаны объектами культурного наследия. Все находятся под присмотром.