Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 12:02

На Балтийской косе восстановили надпись на плите у братской могилы

Территорию памятника благоустроили
Александр КАТЕРУША
Фото: соцсети губернатора.

Фото: соцсети губернатора.

На Балтийской косе восстановили надпись на плите у братской могилы красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Накануне глава региона ставил задачу до 9 мая осмотреть все памятники и привести их в порядок. Ремонт и благоустройство потребовались 12 мемориалам, сегодня все работы завершены.

Монумент на Балтийской косе – яркий пример. Там Музей Мирового океана с Российским военно-историческим обществом восстановили надпись на плите, а муниципалитет и волонтеры, а также сотрудники Росморпорта привели в порядок территорию.

В Калининградской области 191 одиночная и братская могилы, памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны, которые признаны объектами культурного наследия. Все находятся под присмотром.