Как будут работать медучреждения региона в выходные и праздничные дни

В минздраве Калининградской области рассказали о работе медучреждений в праздничные выходные дни с 8 по 11 мая.

Поликлиники будут работать так:

- 9 и 10 мая – выходные дни;

- 11 мая – медпомощь оказывается силами дежурной службы и службы неотложной помощи (по субботнему графику с 9.00 до 14.00).

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, ул. Клиническая, 69).

Больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф функционирует круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Горячая линия 122 работает круглосуточно.