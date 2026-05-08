НовостиДом. Семья8 мая 2026 12:50

Центр реабилитации на Куршской косе сообщил о 10 спасенных тюленях

Животным помогают в организации «Сердце морей»
Александр КАТЕРУША

В центре «Сердце Морей» на базе АтлантНИРО на Куршской косе проходят реабилитацию уже 10 тюленят. Все они – пациенты этого весеннего сезона. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы малыши прошли все этапы и вернулись в море сильными и здоровыми», - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что под Зеленоградском, рядом с Малиновкой, обнаружили обессиленного тюлененка. Это самец возрастом 4–5 недель, у него была глубокая инфицированная рана на шее. Малыша назвали Ник, ему помогают как раз в «Сердце морей».

Нашли тюленя на берегу? Звоните в АНО «Сердце Морей»: +7 (985) 385-23-71, +7 (906) 213-83-25, +7 (912) 299-05-50.