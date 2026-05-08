В Калининграде ищут проекты для грантов «Балтийского долголетия»

Объявлен второй конкурс на получение грантов «Балтийского долголетия» в Калининградской области. Он продлится до конца мая. Субсидии в размере до 1 миллиона рублей доступны на реализацию социально значимых проектов в 2026 году, сообщили в министерстве социальной политики.

Речь идет о компаниях, которые могут предложить организацию творческих, спортивных, образовательных занятий для пожилых людей. По итогам первого конкурса поддержано 128 проектов.

Принять участие в грантовом конкурсе могут государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. При распределении грантов будет учитываться численность старшего поколения, проживающего в муниципалитете.