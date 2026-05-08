В Черняховске накануне Дня Победы установили самолет-памятник

В Черняховске на ул. Победы установили самолет-памятник Су-24М. В преддверии Дня Победы глава местной администрации Виктор Вобликов назвал это знаковым событием, отметив, что проект стал возможен благодаря инициативе жителей микрорайона.

«Для микрорайона с таким героическим названием появление самолета особенно символично. Здесь живут целые династии: летчики, их дети и внуки. Для многих поколений местных жителей небо — это не просто работа, а дело всей жизни», - написал чиновник на своей страничке в «ВК».