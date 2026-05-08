Черняховск назван столицей проекта «Серебряное ожерелье России-2027»

. Фото: Администрация Черняховска.

Новой столицей «Серебряного ожерелья России» избран город Кириллов Вологодской области, а в 2027 году это звание перейдет к Черняховску. Так решила рабочая группа проекта под руководством заместителя полпреда президента в СЗФО Любови Совершаевой по итогам открытого голосования.

Новостью в МАХ поделился губернатор Алексей Беспрозванных.

«У нас прекрасный город с уникальной архитектурой и, к тому же, быстро развивается. Новый статус поможет нам привлечь больше средств для благоустройства на восток области. Туризм здесь ничем не уступает прибрежным городам», - написал губернатор.