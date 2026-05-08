Новый владелец Алленберга готов пускать на территорию бывшей психбольницы за деньги

Новый владелец Алленберга готов пускать на территорию бывшей немецкой психбольницы в Знаменске за деньги. Об этом девелопер из Казани Айдар Мифтахов рассказал в интервью журналу «Королевские ворота».

Айдар говорит, что часто получает в соцсетях вопрос о том, можно ли попасть на территорию Алленберга до того, как там все приведут в порядок. Исходя из этого запроса, объект решено восстанавливать блоками, постепенно.

«Сейчас задача в том, чтобы место «раскачалось». Начинаем с базовых вещей. Популярный вопрос: «Как пройти?» Объект сейчас закрыт по соображениям безопасности. Это ветхие постройки. Но люди все равно лезут. Забор ломают, матрасы закидывают на колючую проволоку, чтобы перебраться. Поэтому первое, что нужно сделать, — безопасную, понятную точку входа. Возможно, с входным билетом — не ради денег, а ради аналитики и контроля», – говорит инвестор.

Айдару Мифтахову 35 лет, он работает на стыке девелопмента, частного образования и городских проектов развития. В проекте Алленберга задействована также супруга бизнесмена Диана и его лучший друг и компаньон Владимир Михайлов.

Старинный комплекс Алленберг они купили за 22,7 млн рублей. Причем сам объект увидели только после сделки. Айдар признался, что прежде в Калининградской области никогда не был.