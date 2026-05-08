Беспрозванных рассказал о родственниках летчика, чьи останки нашли вместе с самолетом в Зеленоградском районе

Найдены родственники командира авиаэскадрильи 949-го штурмового авиационного полка капитана Александра Машковцева, чьи останки обнаружили вместе с самолетом Ил-2 в Зеленоградском районе. Удивительную историю в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что сюжеты о подъеме самолета вышли по многим федеральным каналам, один из них увидел его друг из Нижнего Новгорода. Оказалось, что летчик – двоюродный брат его отца.

«В тот же день, когда увидел сюжет, позвонил мне. Сообщил, что будут хоронить останки на малой родине героя – в Кировской области, где покоятся все их родственники! Такая вот история. Удивительная, трогательная», - написал глава региона.

Известно, что летчик погиб 13 апреля 1945 года в бою в Восточной Пруссии.