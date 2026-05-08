В Калининграде стартовал мотопробег в память о Победе

В Калининграде стартовал мотопробег по местам воинской славы в память о Великой Победе. Мероприятие, которое проводят 11-й год подряд, открыли в пятницу, 8 мая, у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мотоколонна проедет 80 км, запланировано посещение мемориалов советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, также на этой неделе от мемориала 1200 воинам-гвардейцам стартовал автопробег, его участники посетят полсотни мемориалов и обелисков, возложат цветы и венки к памятникам и братским могилам.