Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 15:37

В Калининграде стартовал мотопробег в память о Победе

Мероприятие объединило представителей патриотических клубов, ветеранских организаций, силовых структур и молодежь
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде стартовал мотопробег по местам воинской славы в память о Великой Победе. Мероприятие, которое проводят 11-й год подряд, открыли в пятницу, 8 мая, у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мотоколонна проедет 80 км, запланировано посещение мемориалов советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, также на этой неделе от мемориала 1200 воинам-гвардейцам стартовал автопробег, его участники посетят полсотни мемориалов и обелисков, возложат цветы и венки к памятникам и братским могилам.