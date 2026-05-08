Владелец Алленберга рассказал, что может появиться в старинной психбольнице в Знаменске

В комплексе старинной психиатрической больницы Алленберг в Знаменске может появиться санаторий, отель-клиника, спа-отель. Новый владелец объекта, 35-летний девелопер из Казани Айдар Мифтахов, о планах в интервью журналу «Королевские ворота» говорит осторожно, но мечтает, «чтобы это место гремело, стало известным».

«Думаю, все равно не обойдется без гостиничной, туристической функции. Можно добавить медицинскую функцию, можно сделать санаторий, отель-клинику, спа-отель», - рассказывает инвестор.

По его словам, в этом году он и его команда (в проекте Алленберга задействована также супруга бизнесмена Диана и его лучший друг и компаньон Владимир Михайлов) должны понять, что делать.

«Мне откликается тема здоровья. Я сын врача, для меня это близкая тема. Есть друзья, владельцы клиники по кинезиотерапии. Им тоже закинул мысль о возможностях Алленберга. В голове идет непрерывная работа, постоянно генерируются идеи, и что-то точно выстрелит. Если окажется, что можно создать большой маршрут — вело- или пешеходный — сразу в копилку. Постепенно пазлы сложатся», - говорит девелопер.

Также он отмечает, что мысли построить отель тоже были.

«Гостиницу мы считали. Если брать, условно, все инструменты, деньги, программы, вкладываться, миллиарды рублей получаются. А модель окупаемости — 40 лет. Почему? Потому что пока у этого места нет соответствующего потребительского потока. Есть резонанс вокруг самой больницы, истории. Но само место еще как будто не созрело для будущего посетителя».

Старинный комплекс Алленберг девелоперы из Казани купили за 22,7 млн рублей.