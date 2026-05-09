Под Калининградом посадили новый лес в честь 80-летия области

Символическая акция состоялась 8 мая в районе улицы Планерной в Чкаловском лесничестве. Там высадили 250 саженцев ели обыкновенной и дуба черешчатого. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это традиционные для наших широт породы, поэтому выбор пал именно на них. Все саженцы закупили в питомнике в Ладушкине, они адаптированы к калининградскому климату и почве, устойчивы к местным болезням и вредителям.

Высадку деревьев приурочили к 80-летию Калининградской области. - В подобных мероприятиях всегда много символизма, ведь эти деревья мы сажаем даже не для себя, а для детей и внуков. Ведь, так хочется, чтобы и через сотню лет, в год 180-летнего юбилея нашего региона, местные жители тоже смогли говорить - мы живём в самом красивом и зелёном городе нашей страны! - отметила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.