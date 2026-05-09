«Балтика» получила лицензию на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне

Наш клуб получил лицензию РФС I на участие в Российской Премьер-лиге сезона 2026/2027. Несмотря на то, что до конца сезона еще два тура, «Балтика» досрочно сохранила прописку в элите отечественного футбола. Сейчас команда идет на 5-м месте в турнирной таблице и все еще сохраняет шансы на бронзовые медали. Как сообщает пресс-служба клуба, «Балтика» также получила лицензию УЕФА, которая позволяет в следующем сезоне при определённых условиях выступать в международных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.