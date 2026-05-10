НовостиОбщество10 мая 2026 18:15

Еще два жителя Калининградской области отметили 100-летние юбилеи

Круглые даты – у Нины Ковалевой и Петра Шиголя
Петр Павлович Щиголь.

Фото: правительство Калининградской области.

На этой неделе 5 мая юбилей отметил бывший несовершеннолетний узник концлагеря, ветеран становления Калининградской области Петр Павлович Щиголь. Он родился в Украинской ССР. Вместе с сестрой был направлен в концлагерь в Германии, работать в тяжелелейшиз условиях на заводе. После Великой Отечественной войны служил в Гвардейске, затем переехал в Неман, позже – Калининград, где более 45 лет трудился на Прибалтийском судостроительном заводе. У Петра Павловича есть сын, трое внуков и восемь правнуков.

Нина Григорьевна Ковалева.

Фото: правительство Калининградской области.

В воскресенье, 10 мая, исполнось 100 лет труженику тыла Нине Григорьевне Ковалевой. Она родилась в Казахской АССР. В годы войны трудилась в тылу, занималась сельским хозяйством. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, после переезда в Калининградскую область работала в детском санатории. У Нины Григорьевны есть внук и правнучка.