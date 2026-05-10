НовостиОбщество10 мая 2026 18:24

В Калининградской области начал работать первый «Онкопатруль»

Проект будет реализован во всех муниципалитетах
Николай ЛИТВИНОВ

Фото: правительство Калининградской области.

«Онкопатруль» – это проект, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, повышение онконастороженности и формирование ответственного отношения к собственному здоровью. Главной задачей является обследование сотрудников крупных предприятий области выездной бригадой калининградского онкоцентра, чтобы выявить у них возможное наличие онкозаболеваний на той стадии, когда они еще протекают бессимптомно.

Пилотной территорией для регионального «Онкопатруля» стал Гусевский муниципальный округ, а его первыми участниками – сотрудники Гусевского водоканала, Торгового центра «Профстайл» и агрохолдинга «Долгов Групп». В результате проведенных консультаций 21 человек был направлен на дополнительное обследование. В случае подтверждения у них признаков новообразований они пройдут полноценное обследование и лечение в онкоцентре.

По словам министра здравоохранения Калининградской области Сергея Дмитриева, работа будет продолжена во всех муниципалитетах. Планируется, что следующий выезд специалистов состоится в Неманский городской округ.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, региональный «Онкопатруль» появился по инициативе губернатора Алексея Беспрозванны. После проведения в нашей области Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» глава региона поручил проработать вопрос создания аналогичного проекта у нас.