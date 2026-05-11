В дом к жителю Калининграда, пробив окно, вломился лось

В дом на ул. Воздушной в Калининграде, разбив окно, вломился лось. Об инциденте, случившемся вечером 10 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На часах было около 22:00, когда горожанин позвонил в 112 и рассказал, что к нему в жилище ворвался лось. Гость прибежал откуда0то из леса и, разбив панорамное стекло, оказался в помещении спортивного зала особняка. Лось упал в бассейн, в котором, к счастью, не было воды.

На место прибыли сотрудники минприроды, ветеринары зоопарка, спасатели и даже представители «Чистоты».

«Дебошира», а им оказался совсем молодой лось, усыпили. Животное оперативно погрузили в кузов машины и вывезли в лес. Там лосенок пришел в себя и скрылся в чаще.