Многодетная семья из Калининградской области удостоена ордена «Родительская слава»

Фото: соцсети губернатора.

Многодетная семья Радиных из Калининградской области удостоена ордена «Родительская слава». Об этом сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. Почетную награду присудили по решению президента.

«Супруги Семен и Галина живут в Луговом Гурьевского округа и воспитывают семь детей – пять сыновей и двух дочек. Они сами выросли в многодетных семьях и последовали примеру родителей – создали свою и большую», - написал губернатор.

В феврале этого года орденом «Родительская слава» была награждена семья Резановых из Железнодорожного. В их семье растут двое сыновей и пять дочек. Супруги вместе работают в РЖД.