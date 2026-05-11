Водолазы открыли сезон на озере в Синявино под Янтарным, где находится подводный парк «Янтарный». В минувшее воскресенье, 10 мая, состоялся праздник, приуроченный ко Дню водолаза и 144-й годовщине основания в России первой водолазной школы. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Специалисты спустились к экспонатам парка, который был создан в 2023 году. На дно погрузили тогда ковш шагающего экскаватора, отвал бульдозера, насосы и другие элементы, использовавшиеся при добыче янтаря. Все предметы размещены на глубинах от 8 до 21 метра.

Как сказал директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, музей продолжит развитие подводного парка для того, чтобы в перспективе здесь могли обучаться профессии подводные археологи.

В рамках праздника состоялось торжественное построение и выставка водолазного снаряжения разных эпох, представленная Балтийским флотом.