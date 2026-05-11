НовостиОбщество11 мая 2026 15:21

Стало известно, когда калининградцы смогут бесплатно проверить свои тонометры

Неделя борьбы с артериальной гипертонией пройдет с 11 по 17 мая
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 11 по 17 мая пройдет неделя борьбы с артериальной гипертонией. В связи с этим 14 мая всех жителей области приглашают бесплатно проверить точность своих тонометров.

Как сообщает региональный минздрав, специалисты с 10:00 до 13:00 будут принимать по адресу: Калининград, Литовский Вал, 64 «а».

Для проверки достаточно принести прибор. Результат сообщат сразу на месте.

Врачи говорят, что высокое давление остается одним из главных факторов смертности от болезней сердца и сосудов.

Для контроля состояния важно регулярно принимать препараты, назначенные врачом, а также самостоятельно измерять давление.