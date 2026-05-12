Калининградцы признались в использовании ИИ для создания паролей к рабочим аккаунтам

Калининградцы все чаще применяют нейросети для защиты корпоративных аккаунтов. Работники офисов поручают ИИ придумать сложные и уникальные комбинации, а также регулярно их обновлять. Так делает каждый девятый житель Калининградской области, сообщает сервис hh.ru.

При этом большинство пользователей с осторожностью относятся к применению ИИ.

Только 12% опрошенных заявили, что доверили бы нейросетям создание паролей для рабочих ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию.

Остальные все же предпочитают надеяться на себя и доверять исключительно себе.