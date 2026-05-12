НовостиОбщество12 мая 2026 9:40

Приставы помогли калининградцу вселиться в комнату, которую отжал родной дедушка парня

Пенсионер не пожелал делиться жильем с внуком и вселил туда свою приятельницу
Александр КАТЕРУША

В Калининграде судебные приставы помогли молодому человеке вселиться в комнату, которую ему оставила в наследство бабушка. Историю рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Двухкомнатная квартира принадлежала пенсионерке, которая завещала одну из комнат внуку. Вторым наследником стал супруг женщины, то есть 80-летний дедушка парня. Он после смерти жены не пожелал делиться жильем с внуком.

Интересно, что суд обязал мужчину предоставить юноше комнату. Но пока шли судебные разбирательства, пенсионер нашел сожительницу и умудрился оформить на нее дарственную за день до вступления в силу судебного решения. Юноше пришлось снова идти в суд, должницей стала теперь новая «бабушка».

Съезжать добровольно женщина не хотела. Дошло до того, что квартиру вскрыли, замки поменяли, а на дверь комнаты молодого человека в присутствии приставов прикрепили навесной замок.