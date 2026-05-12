Жительница Калининграда в течение 5 месяцев переводила деньги мошенникам – лишилась 7 млн рублей

В Калининграде 50-летняя женщина хотела заработать на криптовалюте, когда неизвестные ей предложили неплохо обогатиться. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, горожанка в итоге не выиграла, а лишилась почти 7 млн рублей.

Женщина думала, что играет на бирже, специализирующейся на операциях с криптовалютой. В течение пяти месяцев она переводила деньги через мобильное приложение банка. При этом большая часть средств была оформлена в кредит.

В какой-то момент женщина, наконец, поняла, что ее обманывают и пошла в полицию.

Заведено уголовное дело.