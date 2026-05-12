Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по доступности электричества для населения

Калининградская область заняла 54 место по итогам 2025 года по доступности электричества для населения, расположившись в списке между Тверской областью и Республикой Мордовией. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года за 100 кВт/ч в Калининградской области составила 630 рублей. Среднемесячной зарплаты в регионе хватит на 10582 кВт/ч.

Меньше всех за электроэнергию платят жители Иркутской области — 180 рублей за 100 кВт/ч, а на зарплату там можно получить 45997 кВт/ч.

Самые высокие тарифы на Чукотке – 1154 рубля за 100 кВт/ч.

При этом в хвосте рейтинга – на 85 месте – Республика Калмыкия с показателями в 6435 кВт/ч на зарплату при стоимости «сотки» в 757 рублей.