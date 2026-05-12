НовостиОбщество12 мая 2026 10:18

Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по доступности электричества для населения

Наш регион оказался на 54 месте из 85
Александр КАТЕРУША

Калининградская область заняла 54 место по итогам 2025 года по доступности электричества для населения, расположившись в списке между Тверской областью и Республикой Мордовией. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года за 100 кВт/ч в Калининградской области составила 630 рублей. Среднемесячной зарплаты в регионе хватит на 10582 кВт/ч.

Меньше всех за электроэнергию платят жители Иркутской области — 180 рублей за 100 кВт/ч, а на зарплату там можно получить 45997 кВт/ч.

Самые высокие тарифы на Чукотке – 1154 рубля за 100 кВт/ч.

При этом в хвосте рейтинга – на 85 месте – Республика Калмыкия с показателями в 6435 кВт/ч на зарплату при стоимости «сотки» в 757 рублей.