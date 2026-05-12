НовостиОбщество12 мая 2026 10:43

В Калининграде отменили День колеса и городской велопарад-2026

Масштабные мероприятия в этом сезоне не состоятся из-за проблем с финансированием
Александр КАТЕРУША

В этом году не состоятся праздник «День колеса» и Калининградский велопарад. Об этом в «ВКонтакте сообщили организаторы мероприятий.

«Решение связано с тем, что оргкомитету не удалось подтвердить необходимое финансирование для проведения мероприятий на должном уровне», - говорится в сообщении.

Ранее велопарад и День колеса собирали множество участников, ради праздников даже перекрывали улицы города.

«Очень надеемся, что сможем вернуться с велопарадом в следующем сезоне», - заключили в оргкомитете.