В Калининграде наградили сотрудника Росгвардии, который остановил массовое избиение человека

В Калининграде сотрудник Росгвардии награжден медалью «За заслуги в укреплении правопорядка». Он пресек массовую драку в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Известно, что 18 мая 2025-го в Ладушкине росгвардеец во внеслужебное время увидел, как четверо избивают ногами лежащего на дороге мужчину. Он остановил беспредел. Хулиганы остановились и, испугавшись, разбежались.

Военнослужащий вызвал скорую помощь и оставался с потерпевшим до прибытия медиков.

Награду отличившемуся вручили в соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.