Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 10:45

В Калининграде наградили сотрудника Росгвардии, который остановил массовое избиение человека

Военнослужащий заметил, как четверо колотят лежачего и не смог пройти мимо
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

В Калининграде сотрудник Росгвардии награжден медалью «За заслуги в укреплении правопорядка». Он пресек массовую драку в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

Известно, что 18 мая 2025-го в Ладушкине росгвардеец во внеслужебное время увидел, как четверо избивают ногами лежащего на дороге мужчину. Он остановил беспредел. Хулиганы остановились и, испугавшись, разбежались.

Военнослужащий вызвал скорую помощь и оставался с потерпевшим до прибытия медиков.

Награду отличившемуся вручили в соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.