В Неманском районе задержан подозреваемый в серии краж из домов и кафе

В Неманском районе 51-летний мужчина попался на серии краж. Поймали полицейские его после того, как в поселке Горино он вынес из пристройки к особняку бензокосу с бензопилой.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина, проходя мимо дома, обратил внимание на дорогостоящую технику. Когда хозяев не было дома, он повредил навесной замок двери пристройки и вынес инструменты, которые потом сдал в ломбард.

Полицейские установили причастность мужчины к еще одному эпизоду. В кафе в Немане он похитил оставленный посетительницей кошелек с наличкой.