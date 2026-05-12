На Ленпроспекте начали ремонт дороги, на Горького меняют тактильную плитку

В Калининграде после праздников возобновили активные дорожные работы. По данным мэрии, сегодня, 12 мая, стартовал ремонт на Ленинском проспекте на участке от поворота на ул. Портовую в сторону ул. Багратиона. В это время на протяжении всей ул. Тихорецкой снимают старый асфальт.

Кроме того, демонтируют старое покрытие проезжей части на ул. Чайковского на участке от ул. Леонова до ул. Комсомольской.

Дорогу ремонтируют сегодня на ул. Яналова, тротуар – на ул. З. Космодемьянской от ул. Типографской до ул. Дзержинского.

Также на ул. Горького от ул. Черняховского до ул. Гайдара сегодня меняют тактильную плитку.