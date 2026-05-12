В Калининграде последний сугроб растаял только 12 мая

Снега больше нет. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде только 12 мая растаял последний сугроб снега. Речь, правда, не про улицы города, а про свалку снега – место, куда всю зиму его свозили с дорог и тротуаров Калининграда.

«Снега было так много, что он растаял только сегодня к утру! И это с учетом того, что все это время коммунальщики всячески способствовали процессу - регулярно гуртовали кучу», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, зимой на свалку свезли более 15 тыс. куб. м снега. Это стало рекордным показателем.