В Калининграде анонсировали благотворительный ночной забег

В Калининграде на острове Канта 31 мая проведут благотворительный ночной забег, приуроченный ко Дню защиты детей. О подготовке к ежегодной акции сообщает благотворительный центр «Верю в чудо», приглашая всех желающих присоединиться.

Приветствуются яркие костюмы, фонарики, светящиеся гирлянды и браслеты. А главная цель мероприятия – сбор средств на оснащение «Дома Фрупполо» – первого стационарного детского хосписа в Калининградской области. Его, напомним, несколько лет уже строят у больницы на улице Дмитрия Донского.

Предусмотрены две дистанции: 5,5 км для опытных спортсменов и 1,3 км для начинающих (ее можно будет даже пройти пешком).

Действует благотворительный взнос и обязательная регистрация.

По всем вопросам обращаться к Юлии Паладич, +7-906-213-06-46, deti39@mail.ru.