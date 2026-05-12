Жителям Калининградской области предложили более 11 тыс. вакансий в мае

Кадровый центр «Работа России» предлагает жителям Калининградской области 11,2 тысячи вакансий в мае. Об этом сообщает пресс-служба Центра занятости населения региона.

Отмечается, что больше всего предложений – в сфере производства, строительства и торговли. Наиболее востребованы профессия врача, инженера, педагога, экономиста, водителя, продавца и монтажника.

В Центре занятости говорят, что «уровень предлагаемых зарплат достигает 500 тыс. рублей в месяц», а на портале «Работа России» появляется все больше вакансий – новые региональные компании разместили уже больше сотни вакансий.