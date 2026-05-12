Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 14:11

С начала года в Калининградской области сгорело более 888 га травы в полях

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с начала года зафиксировано 299 случаев палов сухой травы на площади более 888 гектаров. Об этом сообщает минприроды региона. Отмечается, что удалось предотвратить переход огня на лесной фонд – было ликвидировано 35 угроз на площади свыше 112 гектаров.

Напомним, на территории региона действует и продлится минимум до 31 мая особый противопожарный режим. Инспекторы работают в лесах круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров.

Официально леса в Калининградской области сейчас запрещено посещать.