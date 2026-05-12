С начала года в Калининградской области сгорело более 888 га травы в полях

В Калининградской области с начала года зафиксировано 299 случаев палов сухой травы на площади более 888 гектаров. Об этом сообщает минприроды региона. Отмечается, что удалось предотвратить переход огня на лесной фонд – было ликвидировано 35 угроз на площади свыше 112 гектаров.

Напомним, на территории региона действует и продлится минимум до 31 мая особый противопожарный режим. Инспекторы работают в лесах круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров.

Официально леса в Калининградской области сейчас запрещено посещать.