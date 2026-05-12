Жителей микрорайона Космодемьянского попросили не пугаться зеленых луж

Жителей микрорайона Космодемьянского попросили обращать внимание на зеленые лужи. Горожан, увидевших необычное, попросили не паниковать, а сообщить в «Калининградтеплосеть».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, коммунальщики ищут скрытые повреждения в теплосети от котельной «Балтптицепрома». В трубы залили специальный химический краситель уранин (он безвреден для природы).

Окрашенная вода бежит по трубам, а специалисты осматривают трассы, подвалы и тепловые камеры. Ярко-зеленые лужи на земле или в подвале указывают на место прорыва или течи.