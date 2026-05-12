В Калининградской области завершился блог-тур для иностранцев

Тур для иностранных блогеров по Калининградской области под названием «Наследие Великой Победы» проходил с 8 по 11 мая. Регион принимал 50 представителей 25 стран, которые стали участниками первой медиашколы.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, программа пребывания была выстроена как глубокое погружение в историю Калининградской области. 9 мая иностранные гости побывали на параде, возложили цветы у мемориала 1200 воинам-гвардейцам.

Также ребята увидели масштабную историческую реконструкцию штурма Кёнигсберга, посетили форт №5 и музей «Блиндаж», музеи, знаковые места, включая остров Канта, где побывали на органном концерте.