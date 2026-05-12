В Калининградской области стартовала бесплатная образовательная программа для соцпредпринимателей

В Калининграде центр «Мой бизнес» начал набор на образовательную программу для социальных предпринимателей. Как сообщили в правительстве, поучаствовать в проекте могут жители региона, которые планируют или уже имеют бизнес, связанный со сферой образования, культуры, спорта, экологии, которые работают с социально уязвимыми категориями граждан.

Семинар стартует 15 мая и продлится до 2 июня. В программе мастер-классы и лекции о поддержке бизнеса, изучение основ предпринимательства, технологий ИИ, развития соцсетей.

Программа рассчитана на начинающих предпринимателей и физических лиц, которые планируют развивать социальные проекты. Например, открыть садик или творческую мастерскую.

Подробности – на сайте проекта «Социальный рупор».